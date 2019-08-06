Варшава, , 12:47 — REGNUM

В польском Кракове сотрудники полиции задержали 10 граждан России, сообщил 6 августа исполняющий обязанности генерального консула РФ в этом городе Константин Шикин.

«Официальной информации пока нет, но устно в отделении полиции удалось выяснить, что задержаны 10 россиян», — цитирует ТАСС Шикина.

По его словам, в настоящее время за консульской помощью пока никто не обращался.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа польские СМИ сообщили, что порядка 20 граждан России «в основном чеченского происхождения» были задержаны в Кракове после массовой драки с болельщиками местного футбольного клуба. Отмечалось, что при себе у них якобы было обнаружено оружие и другие опасные предметы, а также наркотики.

Читайте также: Около 20 уроженцев Чечни задержаны в Польше за драку с футбольными тифози