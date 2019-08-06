Красноярск, , 12:42 — REGNUM

На телефоны горячей линии администрации Ачинска в течение дня поступило около 500 обращений. Как сообщили ИА REGNUM 6 августа в горадминистрации, специалисты продолжают регистрировать обращения.

В настоящее время в обработке находятся 476 звонков от горожан.

В основном люди спрашивают, можно ли уже вернуться в город, кто-то разыскивает своих родственников. Также есть жалобы на то, что по номеру 112 не берут трубку или постоянно занято. Специалисты по телефону дают горожанам «квалифицированные разъяснения».

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В администрации Ачинска ещё раз напомнили телефоны круглосуточных горячих линий: 6−13−13, 6−13−14, 6−13−28, 6−13−48, 6−13−66, 6−13−59. Код Ачинска — 8(39 151).

Кроме того, власти города просят жителей не прикасаться к каким-либо обнаруженным опасным предметам. О них нужно немедленно сообщать по указанным телефонам.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, последствия взрывов в воинской части в Ачинском районе ликвидируют в Красноярском крае. В результате ЧП под Ачинском, по последним данным, пострадали 12 человек, шестеро госпитализированы. Введён режим чрезвычайной ситуации для Ачинска, Ачинского и Назаровского районов. Людей эвакуировали из опасной зоны.

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