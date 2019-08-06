Воронеж, , 12:32 — REGNUM

Воронежский областной онкологический диспансер оштрафован на 200 тыс. рублей за использование аппарата Teragam, который в мае насмерть раздавил пациентку, без лицензии. Решение было принято Центральным районным судом 5 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Врач (cc) valelopardo

«БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если специальное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна))», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая при проведении процедуры лучевой терапии 51-летней женщины заклинило подъемный механизм, в результате тело пациентки было сдавлено, она скончалась от травм. Тогда же СК возбудил уголовное дело. Выяснилось, что аппарат был не зарегистрирован в России, хотя и использовался с 2006 года.

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