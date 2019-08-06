Мадрид, , 12:31 — REGNUM

Самолёт британской авиакомпании British Airways, вылетевший из лондонского аэропорта «Хитроу», совершил экстренную посадку в Испании. Как сообщает газета The Telegraph, борт приземлился в аэропорту испанского города Валенсия.

В авиакомпании подтвердили наличие проблемы на рейсе BA422, уточнив, что решение об экстренном приземлении лайнера экипаж принял из-за внезапного задымления салона, произошедшего за десять минут до посадки.

По сообщениям очевидцев, густым дымом была наполнена вся кабина самолёта. При этом от экипажа не поступило никакой информации. Также, заявляют пассажиры и это видно на кадрах видео, кислородных масок выпущено не было.

«Ни воды, ни первой помощи. Люди плачут», — рассказал один из пассажиров.

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«Там был ужасный запах. Люди почти задыхались», — поделился другой пассажир лайнера.

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов. Известно, что на борту самолёта находились 175 пассажиров, шесть членов экипажа и два пилота. Три пассажира были доставлены в больницу. По данным Daily Mirror, пострадали 19 человек.

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