Лувееро, Уганда, , 12:33 — REGNUM

Эдвард Лубега, житель округа Лувееро в Уганде, был признан виновным в убийстве своей бывшей жены, передает Daily Monitor Uganda.

Верховный суд Лувееро приговорил мужчину к 45 годам тюремного заключения. Судья Винсент Окванга заметил, что у Лубеги испортились отношения с его бывшей женой после того, как он узнал, что у нее появился новый любовник.

Во время суда один из свидетелей обвинения и полицейский Джон Базибу рассказал суду, что в ходе следственного эксперимента Лубега привел группу следователей в деревню Кетуме, где он захоронил голову Флавии Наматты в муравейнике, и в деревню Дамба в районе Вакисо у реки Майанья, где он бросил ее тело.

«Господи, я прошу прощения. Я болею астмой и язвой. Я прошу суд простить меня за убийство, потому что с момента ареста в 2016 году я усвоил большой урок. Моя жена страдает от рака, и у меня двое детей, которым нужен мой уход», — заявил суду Лубега.

Однако судья Окванга не принял во внимание прошение Лубеги.

«Это садистский поступок. Число убийств, вызванных насилием, растет», — постановил судья Окванга.