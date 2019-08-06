Анкара, , 12:19 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции арестовали 22 человека, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 6 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Задержанные, в числе которых были женщины, подозреваются в участии в террористической деятельности в Сирии. У подозреваемых во время обыска были изъяты документы и цифровое оборудование.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно действуют на территории Турции, бандиты совершили ряд преступлений, общее число жертв которых превышает 300 человек.

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