Барнаул, , 12:03 — REGNUM

В ближайшие дни в Алтайском крае сохранится аномально жаркая погода. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в правительстве региона, ссылаясь на специалистов Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уточняется, что аномальная жара в регионе продержится до 8 августа. Максимальные температуры воздуха — +30 градусов и выше. В западных районах Алтайского края с 6 по 9 августа продлится период высокой и чрезвычайной пожарной опасности — четвертый и пятый класс горимости соответственно.

При этом 8 августа в отдельных районах края прогнозируется небольшой и умеренный дождь, гроза.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным Авиалесоохраны, на утро 6 августа в Сибири действуют лесные пожары на общей площади 1,48 млн га. Возгорания зарегистрированы в Красноярском крае и Иркутской области. Алтайский край в последней сводке ведомства не фигурирует.