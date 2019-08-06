Москва, , 12:00 — REGNUM

В Москве 26 человек погибли в авариях с участием мотоциклистов, сообщает агентство «Москва».

Ещё 400 человек получили ранения в таких ДТП. Всего за семь месяцев 2019 года произошла 381 дорожное происшествие с мотоциклистами.

«Основная причина, по которой происходят аварии с участием мотоциклистов — превышение ими скорости и невнимательность водителей автомобилей», — цитирует СМИ представителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

В ЦОДД заметили увеличение числа наездов двухколёсного транспорта на пешеходов — 25 аварий с начала года.

Как сообщало ИА REGNUM, к середине июня в Москве с начала мотосезона произошло 173 аварии с участием мотоциклистов, где погибли 11 человек и пострадали ещё 185.

Читайте ранее в этом сюжете: Мотосезон-2019 в Москве: погибли 11 человек, пострадали 185