Миргород, , 11:34 — REGNUM

В городе Миргород Полтавской области Украины произошла авария, в которой пострадали пять человек. Об этом сообщило 6 августа информационное агентство «УНН».

Столкнулись автомобили Volkswagen Jetta и «ВАЗ-21 093». Травмы получили водители машин, а также пассажиры ВАЗа — 1977, 1953 и 2009 годов рождения. Пострадавших доставили в центральную больницу Миргорода.

Причины аварии пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Погибли три человека.

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