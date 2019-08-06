Кстово, Нижегородская область, , 11:28 — REGNUM

В отношении двух жителей Воронежской области Кстовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст.228.1 ч 2 ст. 228 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств к крупном и особо крупном размере, незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По версии следствия, в сентябре прошлого года в Кстовском районе полицейские задержали автомобиль, в котором находились двое мужчин. В машине были найдены синтетические наркотические средства, расфасованные для реализации мелкими партиями бесконтактным способом. В результате у преступников было изъято около 10 кг наркотических средств, что соответствует особо крупному размеру. Кроме того, часть наркотиков мужчины хранили для собственного употребления.

Отмечается, что максимальные санкции по данным статьям предусматривают наказание в виде лишения свободы на 10−20 лет.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Московского района Нижнего Новгорода летом 2015 года вместе со своим сожителем создали интернет-сайт для продажи наркотиков. Позднее они вовлекли в свою группу ещё нескольких знакомых. Наркобанда работала с июня 2015 по конец апреля 2018 года. К весне прошлого года все фигуранты были задержаны, в местах хранения изъяли почти 2 кг синтетических наркотических средств. Многодетная мать, совместно со своим сожителем организовавшая группу по сбыту наркотиков, отправится в колонию общего режима на 11 лет.