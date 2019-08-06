Донецк, 6 августа 2019, 11:28 — REGNUM
В ДНР работники коммунальных служб восстановили электроснабжение населённых пунктов, которое было нарушено непогодой. Об этом сообщили 6 августа в пресс-службе МЧС ДНР.
Также электричество появилось в 11 сёл и трёх хуторах Амвросиевского района ДНР, в населённых пунктах Старобешевского района, в городах Енакиево и Снежное.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за дождя и ветра в ДНР без электричества остались 5 тыс абонентов.
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