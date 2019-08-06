Донецк, , 11:28 — REGNUM

В ДНР работники коммунальных служб восстановили электроснабжение населённых пунктов, которое было нарушено непогодой. Об этом сообщили 6 августа в пресс-службе МЧС ДНР.

«В Горловке вследствие аварийного отключения в результате сложных погодных условий 4 августа был обесточен ряд поселков в Центрально-городском, Калининском и Никитовском районах, без электроснабжения были 2050 абонентов частного жилого сектора. 5 августа в 17:55 электроснабжение восстановлено», — сказано в сообщении.

Также электричество появилось в 11 сёл и трёх хуторах Амвросиевского района ДНР, в населённых пунктах Старобешевского района, в городах Енакиево и Снежное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за дождя и ветра в ДНР без электричества остались 5 тыс абонентов.

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