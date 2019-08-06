Ачинск, Красноярский край, , 11:15 — REGNUM

Пожар на военном складе неподалеку от города Ачинска Красноярского края полностью ликвидирован. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Возгорание на арсенале ликвидировано полностью, очагов открытого горения нет. Отмечено также, что боеприпасы более не детонируют. Территорию проливают с самолетов Ил-76 и вертолетов Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Ачинском районе загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа. В результате пострадали 12 человек, в районе был введен режим чрезвычайной ситуации, проводилась эвакуация населения.

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