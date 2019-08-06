Посёлок Вижай, Свердловская область, , 11:15 — REGNUM

На севере Свердловской области задействованные в поисковой операции спасатели и волонтёры намерены обследовать прибрежную зону реки Лозьва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В управлении уточнили, что за минувшие сутки уровень воды в реке снизился ещё на четыре сантиметра, что позволит обследовать побережье водоёма. Ещё днём ранее уровень воды в реке Лозьва снизился на 19 сантиметров.

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Напомним, что в поисках пропавших участвуют 38 человек и задействовано 12 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области дежурным службам 31 июля поступило сообщение о том, что пропала лодка, в которой мать с тремя детьми передвигалась из посёлка Вижай в посёлок Ушма. Лодкой управлял мужчина.

На севере региона была организована поисковая операция. К сожалению уже на следующий день 1 августа были найдены тела погибшей женщины и её двоих детей. На данный момент продолжаются поиски мужчины и ещё одного ребёнка.

Поисковая операция осложнилась ухудшением погодных условий, в результате которых прошли обильные осадки, а уровень воды в реке Лозьва значительно поднялся.

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