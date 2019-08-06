Набережные Челны, Татария, , 11:08 — REGNUM

В Набережных Челнах временно приостановлено движение трамваев. Причиной стало падение стола на электропровода в результате ДТП.

По предварительной информации, легковой автомобиль снес фонарный столб, который рухнул и повис на проводах.

В настоящее время проводятся работы для устранения аварии. Обрыва проводов не зафиксировано, сообщает «Бизнес-online». После того, как столб с проводов будет убран, движение трамваев возобновится.

Как сообщало ИА REGNUM, весной аналогичный инцидент произошел в Казани. Фонарный столб упал на провода, причём никакого удара этому не предшествовало. Однако перекрытая в месте аварии дорога спровоцировала серьезную пробку на проспекте Ямашева.