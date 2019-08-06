Волгоград, , 11:05 — REGNUM

Правозащитник из Волгограда обвиняется в хищении крупной суммы у своего подзащитного. Он предложил своему клиенту за дополнительную плату помочь снизить размер штрафа в уголовном деле о получении крупной взятки. Теперь предприимчивый адвокат сам ожидает вынесения приговора под стражей, сообщили 6 августа в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По данным следствия, адвокат предложил подзащитному договориться в районном суде и апелляционной инстанции о назначении ему меры наказания в виде штрафа в размере двух миллионов рублей. Подсудимый согласился и передал правозащитнику шесть миллионов рублей в качестве оплаты за эту услугу. Однако суд назначил коррупционеру штраф в размере 20 миллионов рублей, апелляционная инстанция лишь снизила эту сумму на 500 тыс. руб. Осуждённый понял, что стал жертвой мошенничества, ему самому пришлось обратиться в правоохранительные органы.

Расследованием дела занимались сотрудники регионального управления СКР, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области. Уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой области, направлено в суд для рассмотрения по существу.