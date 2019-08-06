Красноярск, , 11:05 — REGNUM

Ситуацию по ликвидации последствий взрывов в воинской части в Ачинском районе 6 августа прокомментировал губернатор Красноярского края Александр Усс. По его словам, эвакуация населения прошла успешно.

«С учётом сложившейся ситуации можно сказать, что эвакуация населения прошла успешно», — подчеркнул Усс.

Он отметил, что из Ачинска планировали эвакуировать порядка 11 тысяч человек, из Ачинского района — 5,5 тысячи. Однако значительная часть граждан покинула места пребывания самостоятельно, устроившись у родственников.

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Там, где размещены эвакуированные жители, организовано питание, медицинское обслуживание, ведётся разъяснительная работа с людьми, уточняет Усс.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае ликвидируют последствия взрывов в воинской части в Ачинском районе. В результате ЧП под Ачинском пострадали 12 человек, шестеро госпитализированы. Введён режим чрезвычайной ситуации для Ачинска, Ачинского и Назаровского районов.

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