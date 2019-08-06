Ханты-Мансийск, , 11:07 — REGNUM

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя отдела судебных приставов Ханты-Мансийска, которую подозревают в нарушении прав и законных интересов государства. Женщина не произвела регистрацию 214 судебных исполнительных документов о взыскании штрафов. Ущерб составил более 4,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, подозреваемая с целью сокращения объема работы отдела и создания видимости исполнения должностных обязанностей в течение 2017 года должным образом не регистрировала исполнительные документы об административных правонарушениях.

Это привело к пропуску двухгодичного срока, установленного законодательством для уплаты административного штрафа. В доход государства таким образом не поступили 4,7 млн рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ («Совершение действий явно выходящих за пределы полномочий должностного лица и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов государства»).