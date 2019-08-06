Благовещенск, , 11:05 — REGNUM

Ускорить выплаты семьям, пострадавшим от паводка в Приамурье потребовал Василий Орлов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Губернатор отметил необходимость быстрой выплаты мер социальной поддержки граждан, пострадавших в результате обрушившегося на Приамурья стихийного бедствия. Акцент сделан на первоочередную выплату семьям, утратившим своё имущество и имеющих несовершеннолетних детей.

Для оказания материальной помощи пострадавшим администрации муниципалитетов сформировали 692 пакета документов по подтопленным домам и 515 документов по приусадебным участкам. На проверке находятся 137 документов на приусадебные участки жителей Селемджинского района.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате воздействия паводка, в Приамурье остаются подтопленными 1152 придомовых территории и 49 участков автомобильных дорог. Решением правительства области семьи, имеющие несовершеннолетних детей, получат из областного бюджета по 10 тысяч рублей в качестве социальной поддержки.