Хабаровск, , 11:01 — REGNUM

Хабаровский краевой суд приговорил бывшего сотрудника правоохранительных органов Владимира Овчинникова, который не предотвратил убийство пауэрлифтера Андрея Драчёва, к двум годам и четырем месяцам колонии. Об этом РИА Новости 6 августа сообщил адвокат семьи Драчевых Евгений Шевцов.

«По результатам рассмотрения апелляции, краевой суд назначил Овчинникову наказание — 2 года 4 месяца лишения свободы в колонии-поселении», — сказал Шевцов.

По его словам, бывшему полицейскому также запрещено после освобождения занимать должности в государственных органах власти в течение 1 года и 10 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва было совершено 20 августа 2017 года возле одного из кафе в Хабаровске. По версии следствия, спортсмена избил Анар Аллахверанов, который с места преступления скрылся, однако позже сам сдался правоохранителям. В итоге его приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима.

В рамках расследования уголовного дела было установлено, что бывший сотрудник полиции находился в компании Аллахверанова, в момент происшествия он не предпринял никаких попыток к пресечению преступления и задержанию своего знакомого. Против полицейского было возбуждено уголовное дело о халатности. В феврале 2019 года суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно.

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