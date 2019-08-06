Харьков, Украина, , 11:04 — REGNUM

Двести артиллерийских снарядов вывезены с приусадебного участка в одном из сёл Харьковской области. Об этом сообщает 6 августа пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Снаряды калибром 37 мм были обнаружены в селе Михайловка в Первомайском районе. Сапёры прибыли на место 5 августа и приступили к разминированию.

После проведения необходимых работ снаряды погрузили в спецтранспорт и отправили в на уничтожение.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Луганской области Украины произошел взрыв на заминированной территории неподалеку от зоны военного конфликта. В Станично-Луганском районе загорелся лес. Отправленный на опахивание места пожара трактор привел в действие мину, пострадал тракторист.

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