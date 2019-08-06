Терновский район, Воронежская область, , 10:52 — REGNUM

В Воронежской области собака до смерти загрызла годовалого малыша, забравшегося в чужой двор. Трагедия произошла в селе Есипово Терновского района днём 5 августа.

Как сообщили «Вести-Воронеж», ребенок в возрасте одного года и двух месяцев вместе с матерью находился в селе у бабушки. Малыш залез в чужой двор, пока мама отвлеклась разговором с соседкой. Ребенок подошел к собаке, которая сидела на цепи, собака бросилась на малыша. Мать бросилась спасать ребенка, но было уже поздно. По словам односельчан, ранее собака не отличалась агрессивным поведением.

По факту ЧП проводится доследственная проверка.