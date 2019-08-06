Харабали, Астраханская область, , 10:52 — REGNUM

В Астраханской области 5 августа на автодороге Волгоград — Астрахань карета скорой помощи сбила восьмилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

На 277-м километре трассы мальчик, ехавший на маршрутке со своей бабушкой в село Сасыколи, вышел из автобуса и побежал через дорогу в неположенном месте. Его сбила машина скорой медицинской помощи. Ребёнок потерял сознания и был госпитализирован. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра со смещением.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, следственно-оперативная группа ОМВД по Харабалинскому району уже осмотрела место происшествия.