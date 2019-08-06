Сасово, Рязанская область, , 10:48 — REGNUM

В прокуратуре Рязанской области взяли под контроль ход и результаты процессуальной проверки причин дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщили 6 августа в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, микроавтобус принадлежал жителю Республики Таджикистан, управлял транспортным средством также гражданин этой страны. Автобус двигался со стороны Москвы в сторону Челябинска.

«Оперативными сотрудниками правоохранительных органов производится осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, устанавливаются необходимые обстоятельства происшедшего, а также личности пострадавших», — уточнили в прокуратуре.

ИА REGNUM сообщало ранее, что в результате аварии в Сасовском районе Рязанской области утром 6 августа шесть человек погибли, восемь получили различные повреждения.