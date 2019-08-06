Екатеринбург, 6 августа 2019, 10:49 — REGNUM
У предприятия «Данон Россия» в Екатеринбурге нашли нарушения ветеринарного законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора.
На складах «Данона» недолжным образом хранили продукцию, которую в дальнейшем планировали утилизировать. Также фирма возвратила поставщику партию сырого молока, не оформив необходимые ветеринарно-сопроводительные документы.
В Россельхознадзоре составили протокол об административном правонарушении. Все материалы дела уже направлены в суд.
Напомним, ранее в свердловском управлении Россельхознадзора заявляли, что около 20% проверенной на Среднем Урале молочной продукции является фальсификатом. Этот показатель стабилен и почти не меняется из года в год.
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