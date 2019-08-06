Торонто, Канада, 6 августа 2019, 10:46 — REGNUM
Семь человек пострадали в результате стрельбы в канадском городе Торонто. Об этом сообщает местный телеканал Global News.
Неизвестный открыл огонь в ночном клубе District 45, где находились около 250 человек. Один из раненых находится в критическом состоянии.
По предварительным данным, в заведении произошла ссора.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в Торонто произошла стрельба во время спортивного парада, в этот момент на сцене находился премьер-министр страны Джастин Трюдо. Ранения получили четыре человека, полиция задержала двоих подозреваемых.
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