Торонто, Канада, , 10:46 — REGNUM

Семь человек пострадали в результате стрельбы в канадском городе Торонто. Об этом сообщает местный телеканал Global News.

Неизвестный открыл огонь в ночном клубе District 45, где находились около 250 человек. Один из раненых находится в критическом состоянии.

По предварительным данным, в заведении произошла ссора.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в Торонто произошла стрельба во время спортивного парада, в этот момент на сцене находился премьер-министр страны Джастин Трюдо. Ранения получили четыре человека, полиция задержала двоих подозреваемых.

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