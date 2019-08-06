Ачинск, Красноярский край, , 10:45 — REGNUM

В Красноярском крае пока что сохраняется опасность пребывания в радиусе 15 км от места взрывов под Ачинском. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в краевом правительстве, ссылаясь на слова губернатора Александра Усса.

Подчёркивается, что режим ограниченного пребывания может быть сохранён, по меньше мере, до 20:00 по местному времени.

«Мы рекомендуем всем жителям и района, и города Ачинска внимательно следить за ситуацией», — сказал Усс.

Читайте также: Взрывы в районе войсковой части под Ачинском: все новости

Об обнаружении каких-либо подозрительных предметов необходимо сообщать по телефонам горячей линии. В таком случае на место оперативно направятся специалисты для проведения соответствующих работ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа произошли взрывы в воинской части в Ачинском районе. Пострадали 12 человек, шестеро госпитализированы. Проводилась эвакуация. Режим чрезвычайной ситуации введён для Ачинска, Ачинского и Назаровского районов.

Читайте ранее в этом сюжете: ЧП под Ачинском: в Красноярском крае отчитались о работе органов власти