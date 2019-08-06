Ачинск, Красноярский край, 6 августа 2019, 10:45 — REGNUM
В Красноярском крае пока что сохраняется опасность пребывания в радиусе 15 км от места взрывов под Ачинском. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в краевом правительстве, ссылаясь на слова губернатора Александра Усса.
Подчёркивается, что режим ограниченного пребывания может быть сохранён, по меньше мере, до 20:00 по местному времени.
«Мы рекомендуем всем жителям и района, и города Ачинска внимательно следить за ситуацией», — сказал Усс.
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Об обнаружении каких-либо подозрительных предметов необходимо сообщать по телефонам горячей линии. В таком случае на место оперативно направятся специалисты для проведения соответствующих работ.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа произошли взрывы в воинской части в Ачинском районе. Пострадали 12 человек, шестеро госпитализированы. Проводилась эвакуация. Режим чрезвычайной ситуации введён для Ачинска, Ачинского и Назаровского районов.
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