Нарын, , 10:41 — REGNUM

На золоторудном месторождении «Солтон-Сары» в Нарынской области Киргизии произошел очередной конфликт — несколько сотен жителей окрестных сёл пришли на рудник и потребовали от сотрудников китайской горнорудной компании «Jhong ji Mining» прекратить разработку рудника, пишет «Kaktus.media».

Переговоры с участниками протеста завершились безрезультатно. В итоге всё закончилось столкновением киргизстанцев и китайских рабочих — они начали бросать друг в друга камни.

Впоследствии в Facebook появилось видео, автор которого утверждает, что протестующие захватили находившуюся на месторождении спецтехнику и на ней гонят впереди себя работников китайской горнорудной компании.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июля 2019 года на горном пастбище Солтон-Сары в Нарынской области Киргизии произошел массовый падёж скота — по неизвестной причине погибли более 20 баранов.

Местные жители обвинили в произошедшем китайского инвестора — горнорудную компанию «Jhong ji Mining», ведущую работы на золоторудном месторождении «Солтон-Сары». Они потребовали прекратить разработку рудника, пригрозив в случае невыполнения их требований устроить митинги.

Результаты государственной экспертизы по массовому падежу скота близ золотого рудника показали отсутствие вредных веществ, которые могли бы в ходе проводимых на месторождении работ повлиять на состояние здоровья людей и скота.

Несмотря на это, по настоянию властей Киргизии, китайский инвестор согласился выплатить местным жителям компенсации за гибель скота.

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