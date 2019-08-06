Астрахань, , 10:38 — REGNUM

В Астрахани 5 августа было обнаружено тело 89-летней пенсионерки с признаками криминальной смерти. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый — её родственник.

Тело женщины с перерезанным горлом было найдено в первой половине дня 5 августа в частном доме. Там же находился и подозреваемый. По версии следствия, 37-летний родственник погибшей, который жил вместе с ней и называл её бабушкой, в состоянии сильнейшего наркотического опьянения избил пенсионерку и перерезал ей горло осколком разбитого зеркала.

После произошедшего мужчина уснул в соседней комнате. Там его и нашла полиция. Астраханца задержали решается вопрос о заключении его под стражу. Как сообщил портал «Пункт-А», подозреваемый приходился женщине племянником. Он употреблял синтетические наркотики и на момент задержания всё ещё находился под их действием.