Сасово, Рязанская область, , 10:35 — REGNUM

Один из пострадавших в ДТП в Сасовском районе Рязанской области находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщили в региональном центре медицины катастроф. По предварительным данным, в аварии пострадали шесть человек из микроавтобуса и двое из внедорожника. Все они госпитализированы в медицинское учреждение.

«Один человек в крайне тяжёлом состоянии, один тяжёлый, и шесть человек — средней тяжести», — цитируют представителя центра медицины катастроф РИА Новости. В том числе травмы получил 13-летний ребёнок, он прооперирован.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, микроавтобус столкнулся с внедорожником 6 августа около 5 часов утра на 405-ом километре автодороги М5 «Урал». По предварительным данным, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения.