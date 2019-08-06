Анкара, , 10:33 — REGNUM

ВВС Турции нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, в результате чего были «нейтрализованы» семеро повстанцев, об этом 6 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация была проведена в районе Гара в рамках кампании «Коготь», начавшейся 27 мая 2019 года, целью которой является устранение влияния РПК в Ираке.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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