Герат, Афганистан, , 11:25 — REGNUM

Официальный представитель губернатора афганской провинции Герат (столица провинции — г. Герат) Джалаини Фархад заявил, что в результате взрыва дорожной мины погиб глава уезда Зинда-Джан Шукрулла Шакир.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», взрыв произошел 3 августа в 11 часов утра по местному времени на территории уезда Зинда-Джан, когда машина, в которой был губернатор, наехала на дорожную мину.

В результате взрыва погибло по меньшей мере еще два человека. Личности погибших не были оглашены.

Официальный представитель губернатора провинции Герат не предоставил какой-либо дополнительной информации о взрыве, заявив, что на территории уезда Зинда-Джан наблюдаются перебои со связью, что не позволяет получить более полные сведения об инциденте.