Ачинск, Красноярский край, , 10:26 — REGNUM

В Красноярском крае людям, покинувшим зону ЧС в Ачинском районе, оказывается вся необходимая помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в краевом правительстве.

Зампред правительства региона Алексей Подкорытов рассказал о работе органов исполнительной власти после пожара в воинской части. По его словам, была запланирована эвакуация более 16 тысяч жителей из Ачинска, Ачинского и Назаровского районов. Свыше 9,5 тысячи человек эвакуировали в места временного размещения, более 6 тысяч выехали самостоятельно. Около 500 человек приехали из Ачинска в Красноярск на трёх эвакуационных поездах.

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Эвакуированных обеспечили питанием, водой, чаем. Организовывается питание во всех пунктах временного размещения.

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Подкорытов подчеркнул, что в настоящее время завершается эвакуация 400 пациентов психоневрологического стационара Ачинска.

«Мы считаем, что оперативные мероприятия выполняются быстро и четко», подытожил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа под Ачинском Красноярского края произошло ЧП. В результате пожара и взрывов в воинской части, по последним данным, пострадали 12 человек, шестеро госпитализированы. В районе объявили режим ЧС и начали эвакуацию.

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