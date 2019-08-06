Москва, , 10:22 — REGNUM

В Москве задержаны участники массовой драки у станции метро «Площадь Ильича», сообщает «РенТВ».

СМИ ссылается на сообщения очевидцев, по которым участников потасовки было около 60 человек.

По данным МВД, сигнал об инциденте поступил дежурным в 4 утра. Несколько участников драки были переданы медикам для оказания помощи, других доставили в территориальный отдел полиции для разбирательств.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 20 граждан России, преимущественно чеченского происхождения, задержаны в польском городе Кракове после драки с болельщиками местного футбольного клуба.

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