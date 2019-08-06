р-н Советский, , 10:23 — REGNUM

В Югре пресечена кража нефтепродуктов на одном из месторождений Советского района. При силовой поддержке ОМОН Росгвардии задержана группа лиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Нефть (cc)lalabell68

Установлено, что пять человек путём несанкционированного подключения к нефтепроводу похитили нефть объёмом не менее 15 кубометров. Перекачивание нефти осуществлялось в автоцистерну «КамАЗа». Предварительный материальный ущерб, нанесённый нефтяной компании, составил свыше 250 тысяч рублей.

В настоящее время следствием ОМВД России по Советскому району доказана причастность к совершению данного преступления 26-летнего, 47-летнего жителей Курганской области, 37 и 49-летних жителей Урая (ХМАО) и 47-летнего жителя Екатеринбурга.

Всем пятерым фигурантам предъявлено обвинение по п. «б, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Преступление относится к категории тяжких, и предусмотрено наказание за него в виде лишения свободы на срок до шести лет, отмечают полицейские.