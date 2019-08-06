Соледар, ДНР, 6 августа 2019, 10:12 — REGNUM
За минувшие сутки в ДНР зафиксировано два нарушения перемирия со стороны украинских формирований. Об этом сообщили 6 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на горловском и мариупольском направлениях ВСУ применили крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрела окраин Горловки, выбиты стёкла в трёх домах и школе, а также повреждены ворота гаража. Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.
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