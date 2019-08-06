Соледар, ДНР, , 10:12 — REGNUM

За минувшие сутки в ДНР зафиксировано два нарушения перемирия со стороны украинских формирований. Об этом сообщили 6 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском и мариупольском направлениях ВСУ применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (пос. ш-ты 6/7), Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрела окраин Горловки, выбиты стёкла в трёх домах и школе, а также повреждены ворота гаража. Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

Читайте также: ВСУ обстреляли поселок в Горловке — Народная милиция ДНР