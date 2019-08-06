Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM

Женщину, директора детского сада в Ленобласти, похитили в Петербурге. Предполагаемый похититель — бывший сожитель женщины, выходец с Кавказа.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в полицию Всеволожского района Ленобласти 5 августа обратилась 22-летняя девушка, дочь потерпевшей. Она рассказала, что ее мать насильно посадили в автомобиль Cadillac и увезли в неизвестном направлении.

Девушка указала на бывшего сожителя как предполагаемого похитителя матери. «Полиция ведет розыск и выясняет все обстоятельства произошедшего», — отметили в Главке МВД России.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», похищение произошло около 21:30 мск на Сиреневом бульваре на севере Петербурга. Туда ворвался 38-летний уроженец Армении и силой увёз 42-летнюю женщину на принадлежащем ей же автомобиле.

«Госномер автомобиля и фотографии потерпевшей разосланы в территориальные подразделения полиции», — отмечает источник.

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