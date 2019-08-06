Екатеринбург, , 10:11 — REGNUM

В Свердловской области с 11 августа два раза в неделю начнёт курсировать скоростной поезд «Ласточка» между Екатеринбургом и Серовом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделе по работе со СМИ ОАО «РЖД».

Из Екатеринбурга в Серов можно будет отправиться в пятницу и воскресенье. Время отбытия поезда — 17:25 по местному времени. Обратно в областной центр «Ласточка» будет отправляться по субботам и понедельникам в 03:15 по местному времени.

По дороге скоростной электропоезд будет делать до 12 остановок на крупных станциях, а стоимость проезда составит 528 рублей (для школьников и студентов — 264 рубля).

Напомним, что в Свердловской области скоростные электропоезда уже курсируют по нескольким направлениям. Так из Екатеринбурга можно доехать на «Ласточке» до Каменска-Уральского, Кузино, Кушвы, Нижнего Тагила, Талицы и Шали.