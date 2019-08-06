Сасово, Рязанская область, , 10:07 — REGNUM

По уточнённым данным, в аварии в Сасовском районе Рязанской области погибли шесть человек. В полиции сообщили, что автодорогу не перекрывали, было организовано реверсивное движение транспорта. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка.

«В результате ДТП шесть человек погибли, среди них один ребёнок. Шесть человек получили телесные повреждения. Водитель и пассажир внедорожника госпитализированы. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП уточняются», — уточнил врио начальника УГИБДД УМВД России по Рязанской области Сергей Романов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, микроавтобус столкнулся с внедорожником 6 августа около 5 часов утра на 405-м километре автодороги М5 «Урал». По предварительным данным, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате ДТП в Рязанской области погибли семь человек