Якутск, , 10:10 — REGNUM

Бывший директор аэропорта Якутска Николай Местников 6 августа городским судом приговорён к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Суд признал Николая Местникова виновным в пяти преступлениях: получении взятки и коммерческом подкупе.

Осужденный Николай Местников не ожидал такого строго приговора и до начала заседания был в хорошем расположении духа. Он утверждал, что уголовное дело связано с его участием в выборах в депутаты Госсобрания Якутии. Вину не признал.

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Кроме реального срока и штрафа, Местников лишен права занимать определенные должности на 4 года.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело против Местникова возбуждено год назад. При обыске у бывшего директора аэропорта помимо денег обнаружили бриллианты и много золотых часов.

Установлено, что Николай Местников получал взятки от предпринимателей и не препятствовал их деятельности в аэропорту.