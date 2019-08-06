Краснодар, , 10:04 — REGNUM

Два человека погибли, четверо получили ранения в результате автоаварии в Краснодарском крае вечером 5 августа, сообщило ГУ МВД по региону.

Авария произошла на седьмом километре автодороги «Тамань — Веселовка». По предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля при совершении маневра допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2108. В результате на месте погибли водитель и пассажир ВАЗа, еще четверо пассажиров были госпитализированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области утром 6 августа в результате автоаварии погибли шесть человек.