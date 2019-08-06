Красноярск, , 10:01 — REGNUM

Пациентов филиала №7 Красноярского краевого психоневрологического диспансера №1 эвакуировали из Ачинска. Как сообщили ИА REGNUM в минздраве Красноярского края, 200 человек перевезли в специализированные учреждения в Нижнеингашский район, Атаманово, Овсянку и Красноярск.

В минздраве заверили, что во всех стационарных медучреждениях Ачинска приняты меры по обеспечению безопасности пациентов. Пациентов перинатального центра перевели в здание лечебного корпуса (детский стационар). В детской поликлинике № 1 амбулаторный приём пациентов не ведётся. Экстренную и неотложную медицинскую помощь можно получить в приёмном отделении №1 лечебного корпуса. Также пациентов не принимает женская консультация.

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В Красноярске в пунктах временного размещения эвакуированных организованы медицинские посты.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ачинском, по последним данным, пострадали 12 человек. Шестеро госпитализированы. Из опасной зоны эвакуировали почти 10 тысяч человек.

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