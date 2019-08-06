Димитровград, Ульяновская область, , 10:00 — REGNUM

В Димитровграде Ульяновской области из-за продолжительных ливней подтопило ряд улиц и подвалы жилых домов, коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности, сообщает администрация города.

Из-за затяжных ливней в Димитровграде введён режим повышенной готовности коммунальных служб, который будет продолжаться до полной ликвидации последствий стихии. Ранее оказался затоплен ряд улиц, наиболее проблемные — улицы Алтайская, Черемшанская, Свирская, Октябрьская, Дрогобычская, проспект Автостроителей, переулок Речной. В разных районах города произошло подтопление подвалов в жилых домах, протечки крыш, «так как ливнеотводники на крышах не справляются с нахлынувшим потоком воды». Кроме того, принято более 40 обращений в связи с подтоплением электрощитовых в подъездах: электричество в таких домах отключено для предотвращения коротких замыканий и пожаров.

Для откачки воды задействована вся специализированная техника. В мэрии Димитровграда отмечают, что работа по откачке воды с затопленных участков автодорог продолжалась всю ночь, но с проспекта Автостроителей воду полностью откачать не удалось: «уровень воды опустили с 1,2 метра до 30−40 см».

Администрация города просит автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте. По неофициальным данным, за 12 часов в Ульяновской области выпала полуторамесячная норма осадков. В мэрии отмечают, что прогноз на ближайшие дни неблагоприятный: дожди продолжатся, сменяясь непродолжительным прояснением.

По данным местных СМИ, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отменил поездку в Казань, что лично контролировать ситуацию и утром объехал часть проблемных участков в Ульяновске. Кроме того, ему в оперативном режиме докладывают об обстановке в Димитровграде.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа южный циклон принёс дожди в Поволжье, при этом основная зона осадков проходит через Ульяновскую область и Татарию.

Ульяновские спасатели по ссылкой на филиал ФГБУ «Приволжское УГМС» сообщают, что ночью и днем 6 августа ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 16−21 м/с.

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