Кирилловка, , 09:57 — REGNUM

В посёлке Кирилловка Запорожской области в результате драки четыре человека получили ранения, один из них скончался, заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин 6 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Между двумя группами отдыхающих началась ссора, а затем драка. Одна из сторон применила холодное и другое оружие.

«В результате четыре жителя запорожской области получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницу… Вчера утром один из раненных мужчин 1990 года рождения от полученных ранений скончался в больнице», — рассказал он.

Аброськин также отметил, что Мелитопольский суд отправил двоих подозреваемых в убийстве под домашний арест без средств контроля, а одного, возможно, выпустит уже сегодня.

«Убил и иди — сиди дома. Судья принял такое решение. Ну что же, это его право», — прокомментировал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области работники двух фирм по оказанию ритуальных услуг со стрельбой выясняли, кому из них хоронить покойного. В результате пострадали четыре человека.

Читайте также: Драка со стрельбой произошла на Украине