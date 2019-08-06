Кирилловка, 6 августа 2019, 09:57 — REGNUM
В посёлке Кирилловка Запорожской области в результате драки четыре человека получили ранения, один из них скончался, заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин 6 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Между двумя группами отдыхающих началась ссора, а затем драка. Одна из сторон применила холодное и другое оружие.
Аброськин также отметил, что Мелитопольский суд отправил двоих подозреваемых в убийстве под домашний арест без средств контроля, а одного, возможно, выпустит уже сегодня.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области работники двух фирм по оказанию ритуальных услуг со стрельбой выясняли, кому из них хоронить покойного. В результате пострадали четыре человека.
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