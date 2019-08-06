Рязань, , 09:42 — REGNUM

По предварительным данным, все пассажиры автобуса, который попал в дорожно-транспортное происшествие в Рязанской области, были гражданами Таджикистана. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на представителя регионального Минздрава.

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Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Рязанской области, авария произошла сегодня, 6 августа, около пяти часов утра в Сасовском районе. На 405-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись микроавтобус «Мерседес Вито» и внедорожник «Тойота Ланд Крузер 100». Аварию. Спровоцировал водитель микроавтобуса, который выезал на полосу встречного движения и допустил столкновение с иномаркой.

«В результате ДТП водитель и пять пассажиров микроавтобуса, среди которых один ребёнок, погибли, ещё шесть пассажиров получили ранения, в том числе один ребёнок», — добавили в правоохранительном ведомстве.

Во внедорожнике травмы получили водитель и пассажир. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции. Также на место ДТП выехало руководство УМВД России по Рязанской области и регионального УГИБДД.