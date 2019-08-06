Ачинск, Красноярский край, , 09:35 — REGNUM

Пункты приёма граждан, пострадавших в результате ЧП на военной базе в Каменке Ачинского района, открыты в Ачинске (Красноярский край). Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в администрации Ачинска.

Один из таких пунктов будет работать до 8 августа в городском военном комиссариате (ул. Свердлова, 30). С 7 августа такой же мобильный пункт откроется в деревне Каменка.

Приём ведут власти Ачинска, представители Минобороны РФ, военные и гражданские прокуроры. По словам заместителя военного прокурора ЦВО Дмитрия Шуваркина, граждане могут обращаться в пункты «по вопросам ущерба их имуществу и здоровью».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло 5 августа в воинской части рядом с посёлком Каменка Ачинского района, расположенном в 10 км от Ачинска. В хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло возгорание, прогремели взрывы. В районе действует режим ЧС, была объявлена эвакуация. Известно о 12 пострадавших.

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