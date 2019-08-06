Лагос, Нигерия, , 09:46 — REGNUM

Сотрудники службы безопасности применили слезоточивый газ и арестовали ряд участников акции «Революция сейчас» (#RevolutionNow) в торговом центре в Лагосе, передает BBC Pidgin.

Демонстранты, попытавшиеся 5 августа проникнуть на национальный стадион Лагоса, также были задержаны сотрудниками службы безопасности.

Протестующие выступают против небезопасной обстановки в стране, где все чаще совершаются похищения людей с целью получения выкупа.

Демонстрации по всей стране были организованы активистом движения за демократию Омоеле Соворе, который был арестован в выходные дни и обвинен властями в «призыве к свержению правительства».

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