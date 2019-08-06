Воронеж, , 09:26 — REGNUM

Карусель с катающимися на ней детьми упала в одном из парков Поворино Воронежской области, следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили 6 августа ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, вечером 3 августа в одном из парков Поворино перевернулась детская цепочная карусель, на которой в тот момент катались дети. Травмы получили девятилетний мальчик и шестилетняя девочка.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле прокуратура Воронежской области сообщила об итогах проверки состояния аттракционов — тогда было заявлено, что около четверти всех проверенных каруселей, качелей, батутов и прочих аттракционов небезопасны.

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