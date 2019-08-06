Якутск, 6 августа 2019, 09:27 — REGNUM
Сотрудники УФСБ в Якутии изъяли у жителя Ингушетии золото, стоимость которого оценили в 15 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«На автодороге «Лена» в машине марки «Toyota», которой управлял 47-летний житель Ингушетии, обнаружено и изъято два свёртка с драгоценным металлом — шлиховым россыпным золотом стоимостью около 15 млн рублей», — сообщили якутские следователи.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное хранение драгоценных металлов.
Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы раскрыли преступную группировку, которая похищала золото в Хабаровском крае и отправляла в Ингушетию.