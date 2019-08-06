Якутск, , 09:27 — REGNUM

Сотрудники УФСБ в Якутии изъяли у жителя Ингушетии золото, стоимость которого оценили в 15 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Хабаровске осужден мужчина за попытку незаконной поставки золота в Ингушетию

«На автодороге «Лена» в машине марки «Toyota», которой управлял 47-летний житель Ингушетии, обнаружено и изъято два свёртка с драгоценным металлом — шлиховым россыпным золотом стоимостью около 15 млн рублей», — сообщили якутские следователи.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное хранение драгоценных металлов.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы раскрыли преступную группировку, которая похищала золото в Хабаровском крае и отправляла в Ингушетию.