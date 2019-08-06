Ачинск, Красноярский край, 6 августа 2019, 09:20 — REGNUM
В Красноярском крае, где 5 августа произошло ЧП на складе боеприпасов под Ачинском, из опасной зоны эвакуированы 9533 человека. Как сообщили ИА REGNUM 6 августа в краевом правительстве, из них 3857 размещены в 28 пунктах временного размещения. Для людей, находящихся в ПВР, организовано питание и медицинское сопровождение.
В ходе эвакуации в первую очередь вывезли детей из трёх летних лагерей, детского дома в Ачинске.
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Места для эвакуации подготовлены с двукратным запасом. Однако, по данным краевого правительства, многие жители уехали на личном транспорте, разместились у родственников и друзей.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа произошло возгорание на складе боеприпасов под Ачинском. Раздались взрывы. Пострадали 12 человек, шестеро госпитализированы. В районе ввели режим ЧС, была организована эвакуация.
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