Анадырь, , 09:19 — REGNUM

«Медвежий патруль» в конце июля отследил первое появление белых медведей около посёлков на Чукотке. По мнению учёных, это произошло на месяц позже обычного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) РФ.

Белая медведица с медвежонком, о. Гукера, ЗФИ М.Иванов ©

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«Первые медведи в последних числах июля вышли к селу Рыркайпия, потом белые хищники были замечены на мысе Вэбера, у посёлка Мыс Шмидта, на мысе Кожевникова. Отгоняли животных выстрелами ракетниц. Как правило белые медведи выходят в начале июня, но из-за больших льдов им не удалось раньше выйти на берег», — пояснили в WWF России.

«Медвежий патруль» — специальная организация Всемирного фонда диких животных. Общественники выгоняют из сёл медвежьи семьи ежедневно. Если льда нет, на берег сразу может выйти до 25 медведей. Если же льда много, хищники дрейфуют мимо.

Как сообщало ИА REGNUM, о подходам белых медведей к людям, появлении их на свалках, говорил министра Дмитрий Кобылкин, отмечая, что местные власти должны самостоятельно решать эти проблемы.

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